Brasileiro se desespera em aeroporto após perder 4 cães em viagem; vídeo

Um brasileiro que foi separado de seus cães em um aeroporto em Istambul, na Turquia, acabou se tornando viral nas redes sociais. O catarinense João Paulo da Costa aparece em um vídeo aos berros em meio ao aeroporto. “My dogs! My dogs” (Meus cachorros! Meus cachorros!), grita o homem, que fazia uma escala no país quando foi separado de quatro dos cinco animais de estimação que o acompanhavam na viagem.

Nas imagens, João aparece correndo de um lado para o outro em desespero procurando por seus cães, e não parece receber ajuda da companhia aérea com a qual teve o problema. Outros passageiros filmaram a cena, que teve repercussão internacional.

Assista:

João Paulo tinha viajado para as Filipinas com os cães da raça Papillon para um concurso de beleza. Na viagem de retorno, a companhia aérea vendeu uma quantidade superior de passagens e cancelou a viagem.

"Foi horrível, [parecia] um filme de ficção científica. Fiquei desesperado", contou João Paulo ao G1. "Quando chegamos na Turquia [para escala], deu overbooking. Eu estava na porta de embarque e eles [funcionários] nos chamaram para dizer que deveríamos voltar ao guichê para organizar a nossa situação", explicou.

Esse foi o momento em que as coisas começaram a desandar. Os animais estavam distantes de João e prontos para o embarque, ele então começou a questionar os funcionários da companhia sobre os cães, mas ninguém o respondia. “Eu me desesperei”, disse.

João chegou a filmar os funcionários ignorando seus pedidos e indo embora sem dar qualquer satisfação.

O problema só foi resolvido quando policiais chegaram ao aeroporto. De acordo com João, os oficiais ordenaram que a companhia desse informações sobre os animais de estimação do brasileiro. Só então os funcionários da companhia começaram a busca, e cerca de 30 minutos depois, apareceram com os cães.