Brasileiro em Israel fala sobre rotina dos filhos: 'sabem que estão em guerra'

Os três filhos pequenos do sociólogo brasileiro Marcos Gorinstein, que vive há 15 anos em Israel, sabem que estão vivendo em meio a uma guerra desde sexta-feira passada, dia 13, quando o país atacou o Irã. O bunker da casa virou o novo quarto das crianças. A escalada da guerra no Oriente Médio chega ao quarto dia com a população israelense sob orientação de procurar abrigo ao ouvir sirenes. A escola dos filhos está fechada, assim como o Museu do Holocausto, onde Gorinstein trabalha.

