Brasileira esposa de vice da Pensilvânia detalha ataques racistas

A brasileira Gisele Barreto Fetterman, que é casada com o vice-governador da Pensilvânia, John Fetterman, falou à CNN sobre o caso de racismo que sofreu na noite de domingo, 11. Em um vídeo de dois segundos que Fetterman postou em sua conta no Twitter, uma mulher branca é vista abaixando sua máscara e dizendo: "Você é uma n****" pela janela aberta do carro de Fetterman e depois indo embora.

Tanto Gisele quanto o governador do estado apontaram o incidente como um exemplo das crescentes divisões nos Estados Unidos, principalmente porque o país continua lutando contra o racismo e a xenofobia após um verão de tensões crescentes em relação às mortes de negros americanos nos Estados Unidos.

Choro

A CNN não identificou a mulher no vídeo. No New Day da CNN, na terça-feira, 13, Gisele disse que o momento a lembrou do medo que ela sentiu durante os 10 anos em que a família viveu sem documentos nos Estados Unidos quando ela era uma menina, quando uma batida na porta poderia significar deportação.

“Embora eu tenha 38 anos, seja uma segunda-dama e tenha uma família e uma carreira, ali eu voltei a ser uma garotinha sem documentos, assustada, de 9 anos, naquela fila do supermercado”, disse ela a John Berman da CNN.

A mulher então se aproximou de Fetterman enquanto ela estava saindo de sua vaga de estacionamento. Fetterman disse à CNN que a mulher saiu da loja sem mantimentos, apenas a bolsa, e começou a gritar.

"Eu ainda estava meio que chorando e abalada, e foi então que consegui gravar os últimos segundos de seu discurso, enquanto eu dirigia. Você pode ver no vídeo, meu carro está realmente em movimento. Eu estava tentando sair onde eu estava ", disse ela.

Governador

O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, condenou o incidente na segunda-feira, 12, em um comunicado, chamando o ataque de "vergonhoso e inaceitável".

"O racismo e o discurso de ódio são sempre inaceitáveis e indignos dos cidadãos da Pensilvânia. Nenhum cidadão da Pensilvânia deve se sentir mal recebido em nossa comunidade por causa de sua raça ou etnia. Gisele Fetterman gasta muito de seu tempo se dedicando a tornar nosso estado e mundo um lugar melhor e ela - e todos os habitantes da Pensilvânia - merecem nosso respeito, não o ódio frequentemente demonstrado por pessoas que buscam apenas dividir ainda mais este país em um momento em que a unidade é tão desesperadamente necessária ", disse ele.

Infância no Brasil

Gisele, que diz que sua família fugiu de condições violentas no Brasil quando ela era jovem, afirma que ela recebe "comentários feios" regularmente, mas geralmente online ou por e-mail, não em público. Ela chamou a experiência no supermercado de "chocante".

“Eu sei que essa mulher não representa a maioria. Eu amo este país”, disse ela à CNN. "Na verdade, isso me faz querer lutar mais pelo meu país. Mas foi um momento que me trouxe de volta a ser criança e ao medo."