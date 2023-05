Brasileira completa um ano presa na Tailândia por tráfico de drogas e busca perdão real

A brasileira Mary Hellen Coelho, de Pouso Alegre, Minas Gerais, continua atrás das grades na Tailândia, um ano depois de ter sido condenada a 9 anos e 6 meses de prisão, por tráfico internacional de drogas. A jovem e outro brasileiro foram detidos em fevereiro de 2022, no aeroporto de Bangkok, com 9 kg de cocaína. Mary Hellen foi condenada pela Justiça Tailandesa, no dia 8 de maio de 2022, a 2 anos de prisão por crime civil e 7 anos e 6 meses por crime penal.

Um dos advogados de Mary Hellen informou ao G1 do Sul de Minas que a defesa aguarda o cumprimento de um sexto da pena - correspondente a um ano de meio de detenção - para pedir o “perdão real”. Para Telêmaco Marrace, existe essa possibilidade pelo fato dela ter bom comportamento.

O advogado explicou também que, no âmbito civil, a sentença deve ser cumprida através do pagamento de multa de 70 mil Baht - o equivalente a cerca de R$101 mil reais, segundo o câmbio nesta sexta-feira (12). Porém, caso o valor não seja pago, a pena no âmbito penal pode subir para pouco mais de 11 anos de prisão. Segundo Marrace, a família da jovem não tem condições de pagar a quantia.

VEJA MAIS

“Uma brasileira que reside fora do país se propôs no futuro a pagar o valor da multa, pois se sensibilizou muito com o caso, mas não há nenhuma garantia ainda”, contou.

Mary Hellen continua a ter contato com a família, mas não há informações de que ela tenha recebido visitas no presídio de Bangkok.

Em nota, o Itamaraty informou que o "Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bangkok, tem conhecimento do caso e, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local, vem prestando a assistência consular cabível à nacional".