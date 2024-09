Brasil e outros países abandonam salão da ONU durante discurso de Netanyahu

Delegações de vários países se retiram da Assembleia Geral da ONU quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi chamado para discursar, nesta sexta-feira (27.09). Segundo a CNN, o Brasil estava entre os países que abandonaram o salão. Fontes do Itamaraty informaram que esse foi o único discurso da Assembleia Geral que os brasileiros não acompanharam presencialmente.

A delegação brasileira assistiu ao discurso do premiê do Paquistão, antes de Netanyahu, e deixou o local antes que o israelense subisse ao palco, retornando em seguida, para fala do primeiro-ministro de Barbados, logo após o discurso de Israel.

Outras delegações diplomáticas também deixaram o local durantes a fala de Netanyahu. Vaias foram ouvidas quando o primeiro-ministro israelense foi anunciado.