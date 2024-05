Bombardeios dos EUA e Reino Unido deixam 14 mortos no Iêmen

Pelo menos 14 pessoas morreram em bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iêmen, anunciou nesta sexta-feira a televisão dos rebeldes houthis, uma operação em retaliação a ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

"O número de mártires mortos nos ataques aéreos americanos e britânicos contra a estação de rádio Al Hodeida e o porto de Salif aumentou para 14 mortos e mais de 30 feridos", informou o canal Al Masira.

Desde novembro, os houthis atacam navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, alegando solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o movimento islamista Hamas desde 7 de outubro.

Segundo o Al Masira, os atentados também atingiram infraestruturas de telecomunicações na cidade de Taez.

Segundo o Ministério da Defesa britânico, seus aviões realizaram "uma operação conjunta com as forças americanas contra instalações militares houthis para enfraquecer sua capacidade de continuar seus ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho e no Golfo de Áden".