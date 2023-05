Bombardeios de Israel deixam 13 mortos na Faixa de Gaza

Treze palestinos, incluindo três líderes da Jihad Islâmica e crianças, morreram nesta terça-feira, 9, em ataques aéreos executados por Israel contra a Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com anúncio do exército israelense, 40 aeronaves foram mobilizadas para a operação contra três comandantes das brigadas Al Qods, braço armado da Jihad Islâmica, em Gaza e na fronteira com o Egito.

A Jihad Islâmica, União Europeia (UE) e Estados Unidos, confirmaram as mortes dos três dirigentes.

Eles foram identificados como Yihad Ghannam, comandante das Brigadas Al Qods para a Faixa de Gaza, Khalil al Bahtini, membro do conselho e comandante para o norte do território, e Tareq Ezzedine, "comandante de ação militar" do movimento na Cisjordânia ocupada, que coordenava seu trabalho a partir de Gaza.

O exército de Israel pediu aos moradores que estão em uma área a 40 quilômetros da fronteira com Gaza que permaneçam perto dos abrigos antiaéreos até quarta-feira à noite, para evitar eventuais lançamentos de foguetes palestinos.