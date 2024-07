Ministra francesa beija Macron e gera polêmica na web: 'indecente'

Enquanto as Olimpíadas seguem "bombando" em Paris, a forma que a ministra do Esporte da França e o presidente Emmanuel Macron se cumprimentaram durante a cerimônia de abertura dos Jogos, na última sexta-feira (26), deu o que falar nas redes sociais.

Nas imagens, a ministra Amélie Oudéa-Castéra, que também é ex-tenista profissional, segurou um bíceps de Macron com uma mão e a outra envolveu afetuosamente o seu pescoço enquanto dava um beijo na parte inferior do rosto do líder francês.

Uma das fotos do momento viralizou nas redes após a revista francesa Madame Figaro publicá-la. Na postagem a revista descreveu o beijo como "estranho". Enquanto isso, os internautas classificaram a cena como uma demonstração "afetuosa demais" e outros chegaram a chamá-la de "indecente".

"É meu marido que beijo assim. Vergonhoso", comentou uma usuária da rede. "Acho essa foto indecente, não é digna de um presidente e uma ministra", escreveu outro.

Tanto Macron quanto Oudéa-Castéra são casados. O matrimônio do presidente Francês, inclusive, chama a atenção há anos pela diferença de idade dele e de sua cônjuge, que é 24 anos mais velha.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)