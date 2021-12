Bêbada, mulher dorme no chão e acorda com cabelo roído por porco-da-índia

Uma noite de bebedeira terminou mal para a maquiadora Gara Sullivan, que acordou sem um tufo de cabelo, que foi roído por sua porquinha-da-índia. O caso foi compartilhado no TikTok e viralizou. As informações são do portal Extra.

O vídeo onde ela explica como o roedor a deixou sem uma parte considerável da franja recebeu mais de 1,5 milhão de curtidas.

"Às vezes, quando estou bêbada, gosto de tirar minha porquinha-da-índia da gaiola e dormir com ela no chão. Sei que é loucura", escreveu ela. "Então, no Dia de Ação de Graças, acordo para fazer xixi e me vejo no espelho", completou.

A jovem compartilhou o resultado da “arte” de sua porquinha-da-índia. O animal não comeu o cabelo, apenas o arrancou. Gara relatou que encontrou seus fios de cabelo perdidos pelo chão de sua casa.