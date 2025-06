Barco de madeira do século 18 é encontrado no fundo do mar em ilha da Croácia

Um barco afundado do século XVIII foi descoberto por acaso próximo às muralhas de pedra da cidade medieval de Dubrovnik, na Croácia. Ivan Bukelic, mergulhador e construtor submarino, realizava trabalhos em uma tubulação de água no antigo porto da cidade em abril quando encontrou uma estrutura de madeira enterrada no fundo do mar.

A embarcação estava a cerca de 60 a 80 centímetros sob o leito marinho, segundo Bukelic.

Cidade histórica e cenário de série

Importante porto comercial no Mar Adriático durante a era medieval, Dubrovnik é tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade atrai multidões de turistas, especialmente no verão, e ficou ainda mais conhecida por ter sido cenário da série Game of Thrones, da HBO.

Os restos do barco foram isolados e protegidos para exames adicionais.

"Ainda não podemos afirmar o tipo de embarcação ou suas dimensões, mas, com base em análise de radiocarbono, sabemos que ela data do final do século XVIII", explicou a arqueóloga marinha Irena Radic Rossi.

Segundo Rossi, a expectativa é de que a pesquisa continue em parceria com o Ministério da Cultura da Croácia. “Precisamos protegê-la para o futuro”, afirmou.

