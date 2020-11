Babá dá frango a crianças vegetarianas e mãe pede indenização

Sem saber da dieta das crianças que cuidava, uma babá de 19 anos alimentou um menino de nove anos e uma menina de sete, que são vegetarianos, com nuggets de frango. Isso bastou para que a mãe das crianças a demitisse sem pagar salário à funcionária, pedindo, ainda, 300 dólares (cerca de R$ 1,6 mil) de indenização para "apoio emocional".

A babá já trabalhava para a família há dois anos. Ela contou o caso em um fórum no Reddit, onde diz que presenteou as crianças com um McLanche Feliz no jantar, por bom comportamento. Os meninos começaram a comer os nuggets de frango quando a mãe deles chegou em casa mais cedo e se deparou com a cena.

"Ela literalmente arrancou os nuggets de suas mãos e começou a gritar que sou horrível por permitir que seus filhos comam cadáveres e gritou com os filhos por comerem a carne", escreveu a babá.

Ela relatou também que a ex-patroa a expulsou da casa e enviou uma mensagem mais tarde, exigindo a indenização. Se a jovem não pagasse o valor, a mãe ameaçou que levaria o caso ao tribunal.

"Eu me recusei a pagar o dinheiro e disse que ela deveria ter me dito que era vegetariana. Eu teria feito questão de respeitar completamente a escolha da dieta de sua família. Uma vez que ela não me disse, não é minha culpa", explicou a babá.

A ex-funcionária disse que a mãe das crianças disse que ela "não deveria simplesmente presumir que todo mundo come carne".

A jovem contou no fórum que não tinha medo de ter que seguir com o caso na Justiça, porque seu pai e irmão são advogados.

Usuários do Reddit se revoltaram com a situação e demostraram apoio à babá. "Os pais têm responsabilidade de te informar sobre restrições na dieta, assim como ocorre se uma criança tem alergia a amendoim ou nozes. Mesmo que o vegetarianismo esteja crescendo globalmente, ninguém assume que você é vegetariana", comentou um internauta.