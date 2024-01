Avião russo cai em região montanhosa no Afeganistão com seis pessoas

Na noite deste sábado (20), um avião russo com seis pessoas caiu em uma região montanhosa no nordeste do Afeganistão. A agência de aviação civil russa diz que a aeronave parou de se comunicar e sumiu dos radares quando passava pela província de Badakhshan, fronteira com a China e Paquistão.

VEJA MAIS

Por ser uma região bastante montanhosa, próximo da cordilheira Hindu Kush, o local em que o avião caiu é de difícil acesso. Segundo o site DW, os indícios são de que a aeronave, um jato Dassault Falcon 10, estava sendo usada como uma ambulância fretada da Índia, via Uzbequistão, para Moscou.