Avião de resgate médico que caiu na Filadélfia transportava seis pessoas

Um avião de resgate médico caiu na noite desta sexta-feira (31/1) às proximidades de um shopping center na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. A aeronave, modelo Learjet 55, levava seis pessoas a bordo. A informação foi divulgada pela emissora CBS News Philadelphia.

De acordo com o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, estavam no voo dois pilotos, dois médicos, um paciente e um acompanhante. A aeronave decolou do aeroporto Northeast Philadelphia por volta das 20h30 (horário de Brasília) e tinha como destino o Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no estado do Missouri. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas.

VEJA MAIS

O avião caiu em frente ao shopping Roosevelt e perto das avenidas Cottman e Bustleton, que ficam em um subúrbio no nordeste da Filadélfia. Estradas da área foram fechadas, incluindo partes do Roosevelt Boulevardl.

De acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, a aeronave que caiu era um modelo Learjet 55, usada para transportar pacientes médicos (Foto: Reprodução / X @ RT @RT_com)

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o incêndio no local da queda e o trabalho das equipes de bombeiros para conter as chamas. O caso está sob investigação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Pelas plataforma Truth Social, o presidente norte-americano Donald Trump se pronunciou sobre o acidente e disse que estava "triste" por ver "a perda de mais almas inocentes". Além disso, elogiou os socorristas e acrescentou: "Deus abençoe a todos vocês."

Este é o segundo acidente aéreo nos Estados Unidos em um intervalo de dois dias. Na última quarta-feira (29/1), um avião comercial com 60 passageiros e quatro tripulantes caiu próximo ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington D.C., após colidir com um helicóptero que transportava três soldados. Não houve sobreviventes.