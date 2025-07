Avião com dezenas de pessoas cai na Rússia; relatório preliminar aponta que não há sobrevivente

Um avião comercial caiu região de Amur, no leste da Rússia. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (24/07) e não houve sobreviventes, segundo relatórios preliminares citados pela Tass, agência de notícias do país. Estima-se que entre 40 e 50 estavam na aeronave. De acordo com Vasily Orlov, entre os passageiros, havia cinco crianças.

O avião que sofreu o acidente é um bimotor Antonov-24, da era soviética, operado pela companhia Angara Airlines. Ele seguida de Blagoveshchensk para a cidade de Tynda, quando desapareceu dos radares.

Os destroços da aeronave foram encontrados em chamas em uma colina a cerca de 15 km de Tynda. Autoridades do país anunciaram a abertura de uma investigação sobre a queda.