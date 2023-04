Avalanche deixa quatro mortos e nove feridos na França

Uma avalanche na geleira de Armancette, nos Alpes franceses, deixou quatro pessoas mortas e pelo menos nove feridas neste domingo (9), segundo informações do ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, e posteriormente confirmada pelo presidente Emmanuel Macron. Ambos publicaram informações em suas contas no Twitter:

Une avalanche s’est produite en milieu de journée au glacier d’Armancette, dans les Alpes. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées et plusieurs blessés. Les secours sont toujours à l’œuvre. Merci pour leur action. Pensées pour les victimes et leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 9, 2023

Au glacier d’Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles, ainsi qu’à leurs familles. Pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige, nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent, elles aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

Em português, o que Macron disse é que “na geleira Armancette, nos Alpes, uma avalanche causou vítimas. Estamos pensando neles e em suas famílias. Para encontrar pessoas ainda presas na neve, nossas forças de resgate são mobilizadas. Nossos pensamentos também os acompanham”, escreveu.

Segundo a prefeitura Haute-Savoie, o acidente ocorreu na cidade de Contamines-Montjoie, e o estado de saúde dos feridos ainda não é conhecido. Os números atuais são provisórios e as “equipes de emergência continuam trabalhando”, afirmou o ministro Darmanin. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Sem aviso

O jornal francês Le Monde diz que as vítimas faziam caminhadas e ainda não é possível determinar se faziam parte da mesma corda ou de cordas separadas. Entretanto, a avalanche tinha mil metros de comprimento e 100 de largura, segundo a prefeitura.

Nenhum aviso foi emitido pelo serviço metereológico. Entretanto, Macron reiterou que as forças de resgate do país estão sendo mobilizadas para auxiliar na região.