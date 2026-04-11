Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Autoridades dos EUA e do Irã se encontram no Paquistão para negociações em clima de descrença

Autoridades regionais disseram, sob anonimato, que representantes do Egito, Arábia Saudita, China e Catar estão em Islamabad para facilitar indiretamente as conversas

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeiras do Irã e dos Estados Unidos. (Foto: Freepick)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chegou à capital do Paquistão, Islamabad, para as negociações com autoridades iranianas sobre a guerra. Ele está à frente de uma delegação que inclui o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, o chanceler Ishaq Dar, o chefe do Exército, Field Marshal Asim Munir, e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, receberam Vance.

Em nota, o ministério disse que Dar elogiou o compromisso dos EUA com uma paz e estabilidade duradouras e afirmou esperar que as partes "se engajem construtivamente". A delegação iraniana, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, chegou na noite de sexta-feira, 10.

Antes de embarcar, Vance advertiu o Irã a não brincar com os EUA. Horas depois, Qalibaf afirmou que as discussões só ocorreriam se houver um cessar-fogo israelense no Líbano e a liberação de ativos iranianos bloqueados. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país entra nas conversas com profunda descrença e advertiu que reagirá se for atacado.

Autoridades regionais disseram, sob anonimato, que representantes do Egito, Arábia Saudita, China e Catar estão em Islamabad para facilitar indiretamente as conversas.

A TV estatal iraniana informou que a equipe de Qalibaf se reuniu com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que disse que o conflito entrava em uma fase difícil e em um momento "vai ou racha".

As ruas da capital do Paquistão estão desertas, com forças de segurança bloqueando estradas. As autoridades solicitaram que os moradores permanecessem em casa, e a cidade parece passar por um toque de recolher.

Israel e Líbano

As negociações entre Israel e Líbano devem começar na terça-feira, 14, em Washington, disse o gabinete do presidente libanês Joseph Aoun na sexta-feira,10.

Israel quer que o governo libanês assuma a responsabilidade de desarmar o Hezbollah, assim como foi previsto em um cessar-fogo de novembro de 2024. Mas não está claro se o exército libanês consegue confiscar armas do grupo militante, que tem resistido a esforços para conter sua força por décadas.

A insistência de Israel de que o cessar-fogo no Irã não inclui uma pausa em sua luta com o Hezbollah ameaçou afundar o acordo. No dia em que a trégua foi anunciada, Israel bombardeou Beirute com ataques aéreos, matando mais de 300 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

CESSAR-FOGO/NEGOCIAÇÕES/PAQUISTÃO/VANCE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump reforça que Irã não poderá cobrar pedágios em Ormuz e que prioridade é programa nuclear

O líder americano crescentou que os Estados Unidos não dependem diretamente da rota, embora outros países estejam envolvidos no esforço para normalizar o fluxo marítimo

10.04.26 21h27

CONFLITO

Fotos de crianças mortas na guerra são colocadas em avião da delegação do Irã rumo ao Paquistão

A foto mostrava Qalibaf olhando para quatro retratos de crianças, cada um colocado em um assento de avião com uma mochila infantil e uma flor

10.04.26 21h16

Ormuz segue com fluxo limitado com 14 travessias em 8 e 9 de abril, diz MarineTraffic

10.04.26 20h11

Delegação do Irã chega ao Paquistão para negociações com os EUA

10.04.26 19h46

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda