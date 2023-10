Autores de estudos que permitiram criação da vacina contra covid ganham Nobel de Medicina

O Prêmio Nobel de Medicina, um dos mais prestigiados do mundo científico, vai para Katalin Karikó e Drew Weissman. Autores de estudos que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a covid-19, os cientistas vão receber, além da homenagem, 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1 milhão). O anúncio foi feito nesta segunda-feira, após a Assembleia Nobel da Universidade Médica do Instituto Karolinska, na Suécia, ter selecionado os vencedores.

“O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2023 foi atribuído a Katalin Karikó e Drew Weissman pelas suas descobertas sobre modificações de bases de nucleosídeos que permitiram o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a COVID-19”, informou o órgão.

Nos próximos dias, serão revelados os nomes de cinco premiados em outras áreas. O próximo vencedor a ser anunciado será o do Nobel de Física, na terça-feira (3), seguido pelo prêmio de Química na quarta-feira e o Nobel de Literatura na quinta-feira. Na sexta-feira, será a vez do Nobel da Paz.

Na próxima segunda-feira (9), o evento se encerra com a divulgação do vencedor do prêmio de Economia.

Os prêmios serão entregues pelo rei da Suécia, durante cerimônia em Estocolmo, no dia 10 de dezembro.