Atletas 'neutros' chegam à Vila Paralímpica cobrindo a palavra 'Rússia' nas vestimentas

Atletas russos e bielorrussos que foram autorizados a disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim começaram a chegar na Vila Paralímpica desde quarta-feira, 2. Os desportistas paralímpicos neutros chegaram ao local com uma fita adesiva cobrindo a palavra "Rússia" na parte de trás da jaqueta, segundo informou a AFP.



Apesar do conflito na Ucrânia, os atletas tiveram permissão para participar dos jogos que começam na próxima sexta-feira, 4, segundo informou o Comitê Paralímpico Internacional (CPI).



Os atletas dos dois países participarão como "neutros", competirão sob a bandeira paralímpica e não serão incluídos no quadro de medalhas, segundo a entidade.