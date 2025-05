Ataques israelenses em Gaza matam dezenas de pessoas e forçam fechamento do principal hospital

Ataques israelenses à Faixa de Gaza mataram pelo menos 103 pessoas durante a noite e até a manhã de domingo, disseram autoridades de saúde, e levaram ao fechamento do principal hospital no norte de Gaza

Mais de 48 pessoas foram mortas em ataques aéreos dentro e ao redor da cidade sulista de Khan Younis, alguns dos quais atingiram casas e tendas que abrigavam deslocados, segundo o Hospital Nasser. Entre os mortos estavam 18 crianças e 13 mulheres, disse o porta-voz do hospital, Weam Fares.

VEJA MAIS

No norte de Gaza, um ataque a uma casa no povoado campo de refugiados de Jabaliya matou nove pessoas de uma única família, conforme os serviços de emergência do ministério da saúde de Gaza. Outro ataque a residência de uma família, também em Jabaliya, matou 10, incluindo sete crianças e uma mulher, segundo a defesa civil, que opera sob o governo do Hamas.

O exército israelense não comentou os ataques. Israel culpa as baixas civis de suas operações no Hamas porque o grupo militante opera a partir de áreas civis.