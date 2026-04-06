Ataques aéreos matam ao menos 25 pessoas no Irã

Ao menos 25 pessoas morreram em ataques contra cidades de várias regiões do Irã na madrugada desta segunda-feira, 6, o 38º dia da guerra no Oriente Médio. Em Haifa, no norte de Israel, os corpos de duas pessoas foram retirados dos escombros de um imóvel que foi atingido por um bombardeio iraniano na véspera.

O Irã está sob um novo ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu no domingo, 5, aniquilar "usinas de energia e pontes" do país caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto até a terça-feira, 7.

Além de Haifa, que voltou a ser alvo do Irã nesta segunda, diversas cidades da região central de Israel também foram atacadas. Em Tel-Aviv, um homem ficou levemente ferido ao ser atingido por um estilhaço de um artefato. Em Petah Tikva, uma mulher foi socorrida em estado grave após também ser alvo de um estilhaço.

O Irã ainda manteve a ofensiva contra aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, como o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, que precisaram ativar as defesas aéreas para abater mísseis e drones iranianos.

Em Teerã, a madrugada foi marcada pelo som de caças e de explosões. Uma densa fumaça negra foi vista nos arredores da Universidade de Tecnologia Sharif, na capital iraniana.

Uma ofensiva aérea lançada por Israel contra a cidade de Eslamshar, no Irã, deixou ao menos 13 mortos. Na cidade de Qom, cinco pessoas morreram no bombardeio a uma área residencial. As cidades de Ahvaz, Bandar Lengeh, Karaj e Shiraz também foram atingidas por mísseis israelenses nesta segunda, segundo a imprensa oficial do Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.