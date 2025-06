Ataque israelense no Irã não é iminente, mas pode muito bem acontecer, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um ataque israelense ao Irã "não é iminente, mas pode muito bem acontecer', em meio a tensões crescentes no Oriente Médio. Apesar da declaração, Trump disse não apoiar uma ofensiva. "Não quero que Israel ataque o Irã", afirmou, ressaltando que um confronto agora pode "estragar tudo" nas negociações diplomáticas em curso. "Eu preferiria o caminho mais amigável", declarou ele nesta quinta-feira em evento na Casa Branca.

Trump disse que está empenhado em alcançar um entendimento com Teerã, e afirmou que os EUA estão muito próximos disso. "O acordo com o Irã acontecerá em breve. Temos ótimas conversas com eles." Ainda assim, ele advertiu que "há chance de um conflito massivo" no Oriente Médio e que "algo pode acontecer muito em breve".

O presidente afirmou que o Irã terá que ceder em pontos sensíveis. "O Irã terá que conceder coisas que eles não querem no momento e terá que negociar conosco com mais firmeza", disse. Trump reforçou que sua posição sobre a questão nuclear permanece inalterada: "O Irã não pode ter arma nuclear."

Rússia e Ucrânia

Em relação à guerra na Ucrânia, Trump criticou a demora por um acordo. "Rússia e Ucrânia farão um acordo, mas estou desapontado que ainda não tenha acontecido. Esse acordo poderia ter sido feito há muito tempo", disse. Trump também afirmou ser favorável à permanência de estudantes estrangeiros no país. "Sempre fui a favor de estudantes estrangeiros, incluindo da China. Sou a favor de que os estudantes chineses fiquem aqui no país."

Ele comentou ainda o acidente aéreo envolvendo um Boeing da Air India, classificando-o como "um dos piores acidentes da história da aviação".