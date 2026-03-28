Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataque iraniano a base na Arábia Saudita fere 15 soldados e amplia baixas dos EUA

Estadão Conteúdo

O número de militares americanos feridos na guerra contra o Irã ultrapassou 300, com mais de duas dezenas de soldados atingidos esta semana em ataques a uma base aérea saudita. O Irã disparou seis mísseis balísticos e 29 drones contra a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, em um ataque na sexta-feira (27) que feriu pelo menos 15 soldados.

Autoridades dos Estados Unidos relataram inicialmente que pelo menos dez militares americanos ficaram feridos, incluindo dois em estado grave. A ofensiva ganha mais força. Um navio da marinha norte-americana chegou ao Oriente Médio neste sábado, 28, transportando cerca de 2.500 fuzileiros navais, anunciou o Comando Central dos EUA, neste sábado. Eles realizavam exercícios na área ao redor de Taiwan quando a ordem de deslocamento para o Oriente Médio foi emitida há quase duas semanas.

O Comando Central informou que, além dos fuzileiros navais, há também aeronaves de transporte e de ataque, bem como recursos de assalto anfíbio para a região.

Antes da chegada dos fuzileiros navais, os militares dos EUA já haviam estabelecido a maior força americana na região em mais de 20 anos, incluindo dois porta-aviões, diversos outros navios de guerra e cerca de 50 mil soldados.

Na sexta, o Secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os EUA podem atingir seus objetivos "sem quaisquer tropas terrestres". No entanto, ele também afirmou que Trump "tem que estar preparado para múltiplas contingências" e que as forças americanas estão disponíveis para "dar ao presidente o máximo de opções e oportunidade para se ajustar às contingências, caso elas surjam". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

Arábia Saudita

base

ataque
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump assina decreto para pagar funcionários e evitar caos nos aeroportos

28.03.26 13h22

Acordo

28.03.26 12h42

Protestos contra Trump devem levar mais de 9 milhões às ruas do EUA

28.03.26 10h48

GUERRA

Trump reitera que EUA estão vencendo guerra contra o Irã e chama Ormuz de 'Estreito de Trump'

Trump também disse que o próprio Irã confirmou que as negociações com os EUA estão em andamento

27.03.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda