Ataque em Praga deixa 11 mortos e mais de 20 feridos; atirador foi 'eliminado', diz polícia

Nesta quinta-feira (21), um ataque a tiros no centro de Praga, na República Tcheca, deixou 11 mortos e mais de 20 feridos, segundo informou o serviço de resgate de emergência local. O suspeito foi "eliminado", ainda de acordo com a polícia.

De acordo com o serviço de emergência de Praga, foram pelo menos 10 mortos e mais o atirador. Além disso, há 9 feridos graves, de 5 a 6 moderadamente graves e 10 feridos leves, ainda de acordo com o serviço de emergência.

"O atirador foi eliminado. Todo o edifício está sendo evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local", informou a polícia na rede social X.

O que se sabe até agora:

Há ao menos 10 mortos, segundo o serviço de emergência de Praga, mais o atirador;

Também há 24 ou 25 feridos: 9 graves, 5 ou 6 moderadamente graves e 10 leves, também de acordo com o serviço de emergência;

O atirador estava com um fuzil no alto de um prédio e foi "eliminado", segundo a polícia, sem dar detalhes

Os relatos indicam que os tiros foram disparados na Faculdade de Artes da Universidade de Charles, que fica em frente à Jan Palache Square, na cidade velha de Praga.

Os funcionários da biblioteca da faculdade reuniram cerca de 50 alunos em uma sala sem janelas e ficaram esperando pela ação policial, contou um dos alunos para a rede de televisão estatal CzechTelevision.

O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, decidiu cancelar um compromisso que teria em outra cidade e retornar a Praga para tratar do caso com o ministro do Interior e a polícia. A polícia pediu para que os cidadãos não deixem suas casas.

O prefeito da cidade, Bohuslav Svoboda, utilizou as redes sociais para prestar condolências às famílias das vítimas.

"Assistimos a uma tragédia de proporções sem precedentes. É terrível quantas vidas inocentes foram perdidas. Minhas mais profundas condolências a todos os enlutados. Não devemos ceder ao mal", disse ele.