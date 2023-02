Ataque de atirador deixa seis mortos nos Estados Unidos

Seis pessoas foram mortas em um ataque em série ocorrido na cidade de Arkabutla, no estado do Mississipi (EUA), nesta sexta-feira (17). O autor dos crimes foi preso após uma intensa perseguição da polícia do condado de Take.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o suspeito, identificado como Richard Dale Crum, começou atacando uma loja de conveniência da pequena cidade rural, que tem cerca de 300 habitantes. Em seguida, invadiu várias casas da região, onde fez outras vítimas, entre elas a sua ex-esposa.

Policiais iniciaram uma perseguição ao atirador, que acabou sendo preso após parar o carro na calçada de uma residência. Além da prisão, as autoridades encontraram mais um corpo no local.

Uma sétima pessoa ficou ferida durante o ataque, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

A polícia de Take informou que o suspeito é morador da cidade, mas ainda não se sabe o que teria motivado o ataque. As investigações seguem em andamento.