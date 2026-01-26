Ataque a tiros em campo de futebol no México deixa 11 mortos e 12 feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um ataque armado registrado em um campo de futebol na cidade de Salamanca, no centro do México, neste domingo, 25. Homens armados abriram fogo contra a multidão após o fim de uma partida.

Dez das vítimas fatais morreram no local do incidente, enquanto uma veio a óbito posteriormente no hospital. Entre os feridos, estão uma mulher e um menor de idade. O prefeito Cesar Prieto relatou que os atiradores chegaram ao campo ao término da partida e iniciaram os disparos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Prieto afirmou que o ataque está ligado a uma "onda de crimes" que assola o município. Ele solicitou o apoio do governo federal para ajudar a conter a violência e direcionou o apelo à presidente Claudia Sheinbaum.

Autoridades investigam e reforçam segurança

A Procuradoria do Estado de Guanajuato informou que abriu uma investigação para apurar os fatos. A instituição atua em conjunto com autoridades federais na tentativa de reforçar a segurança na região afetada pelo violento episódio.

Apesar do incidente, o governo mexicano sustenta que a taxa de homicídios em 2025 foi a menor desde 2016, com 17,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Entretanto, especialistas apontam que os dados oficiais podem não refletir a totalidade do nível de violência no país. (Com informações da Associated Press).