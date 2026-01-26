Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataque a tiros em campo de futebol no México deixa 11 mortos e 12 feridos

Os atiradores chegaram ao local ao fim de uma partida e começaram a disparar contra as pessoas que estavam no campo

Redação O Liberal com informações da AE

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um ataque armado registrado em um campo de futebol na cidade de Salamanca, no centro do México, neste domingo, 25. Homens armados abriram fogo contra a multidão após o fim de uma partida.

Dez das vítimas fatais morreram no local do incidente, enquanto uma veio a óbito posteriormente no hospital. Entre os feridos, estão uma mulher e um menor de idade. O prefeito Cesar Prieto relatou que os atiradores chegaram ao campo ao término da partida e iniciaram os disparos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Prieto afirmou que o ataque está ligado a uma "onda de crimes" que assola o município. Ele solicitou o apoio do governo federal para ajudar a conter a violência e direcionou o apelo à presidente Claudia Sheinbaum.

Autoridades investigam e reforçam segurança

A Procuradoria do Estado de Guanajuato informou que abriu uma investigação para apurar os fatos. A instituição atua em conjunto com autoridades federais na tentativa de reforçar a segurança na região afetada pelo violento episódio.

Apesar do incidente, o governo mexicano sustenta que a taxa de homicídios em 2025 foi a menor desde 2016, com 17,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Entretanto, especialistas apontam que os dados oficiais podem não refletir a totalidade do nível de violência no país. (Com informações da Associated Press).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÉXICO/TIROTEIO/MORTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel lança operação em larga escala para localizar corpo do último refém na Faixa de Gaza -

26.01.26 7h27

crise nos eua

Trump elogia aliado que saiu em defesa do ICE em meio aos protestos em Minneapolis

O presidente estadunidense defendeu o serviço do ICE e alegou que líderes locais "incitam a desordem".

25.01.26 15h22

MUNDO

Megatempestade nos EUA: neve e gelo deixam quatro pessoas mortas e milhares sem energia elétrica

Mais de 13 mil voos foram cancelados e metade da população do país está sob alerta devido ao frio histórico que atinge marcas de 40 graus negativos

25.01.26 13h40

APROPRIAÇÃO

Petróleo venezuelano está chegando às refinarias dos EUA, diz Trump

Trump afirmou que havia retirado 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e estava vendendo parte dele no mercado aberto.

25.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda