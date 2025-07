Ataque a tiros deixa três feridos em prédio de luxo de Nova York, nos EUA

Um ataque a tiros deixou ao menos três pessoas feridas no início da noite desta segunda-feira (28/07) em Nova York, nos Estados Unidos. Um homem armado com um rifle invadiu um prédio de luxo na movimentada Park Avenue, em Midtown Manhattan, e abriu fogo dentro do edifício, que abriga escritórios de grandes empresas e a sede da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano).

Entre os feridos estão um policial, baleado nas costas, e dois civis, sendo que um deles está em estado crítico. O suspeito, que estava usando colete à prova de balas, se barricou no 33º andar do prédio e foi encontrado morto com um tiro, segundo informações da imprensa local.

O tiroteio ocorreu por volta das 18h30 (horário local), quando o atirador entrou no edifício de 44 andares com um rifle de alto poder de fogo. De acordo com testemunhas ouvidas pelo New York Post, o barulho dos disparos "parecia uma arma automática".

O edifício atacado abriga as sedes de empresas como Blackstone, KPMG e Deutsche Bank, além do Consulado da Irlanda e da própria NFL, o que elevou o nível de alerta da segurança local. O nome do suspeito ainda não foi divulgado oficialmente.

Uma das vítimas civis foi atingida gravemente e permanece em estado crítico. O policial ferido, que atuava como segurança do local, foi levado ao hospital e seu quadro é estável.

Homem armado invade prédio corporativo em Nova York e deixa feridos. (Reprodução/NY Post)

A área entre a Rua 52 Leste e as avenidas Park e Lexington foi isolada por autoridades. Em nota publicada na rede X (antigo Twitter), a Polícia de Nova York pediu que moradores e visitantes evitem a região devido à forte movimentação de viaturas e serviços de emergência.

O caso está sendo investigado como incidente isolado, mas o FBI presta apoio à polícia local nas investigações. Até o momento, não há indícios de terrorismo, mas as autoridades seguem apurando a motivação do crime.