Astronautas chineses retornam à Terra após mais de seis meses no espaço

Astronautas chineses retornaram à Terra nesta sexta-feira, 14, após um atraso de nove dias. A demora foi causada por danos na cápsula original de retorno, que provavelmente foram provocados por detritos espaciais.

A equipe utilizou a espaçonave Shenzhou-21 para o retorno, deixando a Shenzhou-20 em órbita. A Shenzhou-21 havia chegado recentemente à Estação Espacial Tiangong, transportando a tripulação substituta. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Tripulada da China.

Os astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie completaram seis meses no espaço. O retorno estava programado para 5 de novembro, mas foi adiado em nove dias. O motivo foi a detecção de pequenas rachaduras em uma janela da cápsula Shenzhou-20, possivelmente por detritos.

Danos em cápsula causaram atraso no retorno

Ainda não há confirmação sobre como este incidente pode afetar futuras missões à Estação Espacial Tiangong. A agência espacial chinesa declarou que a espaçonave Shenzhou-22 será lançada, porém não especificou a data exata.

Os três astronautas, que chegaram à estação em abril, realizaram experimentos junto à nova tripulação. A Agência Espacial Tripulada da China informou que eles estavam "em boas condições, trabalhando e vivendo normalmente" antes do retorno.

Avanços do programa espacial chinês

O programa espacial da China registra avanços contínuos desde 2003. O país construiu sua própria estação espacial e já explorou Marte com um veículo robótico. Há planos ambiciosos para pousar uma pessoa na Lua até o ano de 2030.

A construção da estação espacial chinesa foi iniciada após a China ser excluída da Estação Espacial Internacional. A exclusão ocorreu devido a preocupações de segurança nacional levantadas pelos Estados Unidos.