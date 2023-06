Ártico pode ficar sem gelo marinho no verão até a década de 2030

Um novo estudo publicado, nesta terça-feira (6), na revista científica Nature Communications descobriu que o gelo marinho do Ártico pode desaparecer completamente durante o mês de setembro, já na década de 2030. Esse dado antecipa em 10 anos o que era projetado para o oceano àrtico, uma das áreas mais frias do planeta,chamada também de Polo Norte;

O alerta dos cientistas aponta que a crise climática está acontecendo mais rápida do que o esperado, à medida que o mundo continua a bombear a poluição que aquece o planeta.

A Nature Communications é uma revista científica, publicada pela Nature Portfolio desde 2010. A publicação multidisciplinar abrange as ciências naturais, incluindo física, química, ciências da terra, medicina e biologia.

Ártico poderá ter versões sem gelo

Segundo a pesquisa, mesmo que o mundo faça cortes significativos na poluição que aquece o planeta, o Ártico ainda poderá ter verões sem gelo marinho na década de 2050, relataram cientistas.

A pesquisa se centra nos anos de 1979 a 2019, e compara diferentes dados de satélite e modelos climáticos para avaliar como o gelo marinho do Ártico estava mudando.

O declínio do gelo marinho, dizem os pesquisadores, é em grande parte resultado da poluição causada pelo homem, que aquece o planeta, e modelos anteriores subestimaram as tendências de derretimento do gelo marinho do Ártico.

Um dos autores do estudo e professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, na Coreia do Sul, Seung-Ki Min, disse que os pesquisadores estão surpresos ao descobrir um Ártico sem gelo no verão.

"Independentemente de nosso esforço para reduzir as emissões, o que não era esperado”, disse Seung-Ki Min. O gelo do Ártico se acumula durante o inverno e depois derrete no verão, normalmente atingindo seus níveis mais baixos em setembro, antes do ciclo recomeçar.

Cenário do oceano Ártico sem gelo

De acordo com os autores do novo estudo, quando os verões do Ártico ficarem sem gelo, o acúmulo de gelo marinho nas estações mais frias será muito mais lento, disse Min. Quanto mais quente fica, maior a probabilidade de o Ártico ficar livre do gelo marinho durante a estação mais fria.

Sob um “caminho de emissões mais altas”, com o mundo continuando a queimar combustíveis fósseis e os níveis de poluição que aquecem o planeta continuam a aumentar, o estudo projeta que o Ártico verá uma perda completa de gelo marinho de agosto até outubro antes do 2080, disse Min.

As descobertas do estudo contrastam com o relatório do estado da ciência de 2021, do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que concluiu que o Ártico estaria “praticamente sem gelo perto de meados do século em cenários intermediários e altos de emissões de gases de efeito estufa.”

Este novo estudo mostra que isso poderia acontecer dez anos antes, independentemente dos cenários de emissão, disse Min. Nas últimas décadas, o Ártico aqueceu quatro vezes mais rápido que o resto do mundo, mostrou um estudo de 2022. Já houve uma rápida perda de gelo marinho na região, encolhendo em setembro para uma taxa de 12,6% por década, segundo a NASA.

Um Ártico sem gelo marinho no verão causaria efeitos catastróficos em todo o mundo. O gelo branco brilhante reflete a energia solar longe da Terra. Quando esse gelo derrete, ele expõe o oceano mais escuro, que absorve mais calor, causando aquecimento adicional – um processo de retroalimentação chamado “amplificação do Ártico”.

Declínio do gelo marinho pode afetar o clima global

Conforme Seung-Ki Min, “precisamos nos preparar para um mundo com o Ártico mais quente muito em breve. Como o aquecimento do Ártico é sugerido para trazer extremos climáticos, como ondas de calor, incêndios florestais e inundações nas latitudes médias e altas do norte, o início precoce de um Ártico sem gelo também implica que estaremos experimentando eventos extremos mais rapidamente do que o previsto”,disse ele.

Um Ártico sem gelo marítimo também pode levar a um aumento no transporte marítimo comercial, à medida que novas rotas se abrem, o que teria um efeito indireto.

De acordo com o relatório anual do Ártico do ano passado, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, um aumento no tráfego marítimo levaria a mais emissões e poluição na região.

Pesquisadora do Instituto Meteorológico Finlandês,Mika Rantanen, e principal autora do estudo de 2022, informou ao site CNN que o novo estudo publicado nesta terça-feira se beneficiou de uma “metodologia inovadora e de ponta” para prever quando o Ártico estará livre de gelo.

“A metodologia é muito cuidadosa e traz um alto grau de certeza na atribuição”, disse Rantanen. “O resultado mais impressionante não é que a perda de gelo do mar seja atribuída ao aumento dos gases de efeito estufa, que já era amplamente conhecido, mas que eles projetam o Ártico sem gelo mais cedo do que se pensava em cerca de uma década”.

Min disse que as descobertas mostram que o Ártico está prestes a ficar “gravemente doente” e que a região atingiu um “ponto de inflexão. Podemos considerar o gelo marinho do Ártico como o sistema imunológico do nosso corpo que o protege de coisas nocivas”, disse Min. “Sem o protetor, a condição do Ártico irá de mal a pior rapidamente.”