Argentinos ainda sentem peso da inflação mesmo com queda nos últimos meses

BUENOS AIRES (Miguel Lo Bianco e Noelle Harff/Reuters) - Os argentinos dizem que ainda não sentiram os benefícios do arrefecimento da inflação e os analistas preveem que a sequência de cinco meses poderá terminar quando os números oficiais de junho forem divulgados nesta sexta-feira.

Desde que o presidente Javier Milei assumiu o poder no final do ano passado, a inflação diminuiu drasticamente na Argentina, desacelerando de 25,5% em dezembro para 4,2% em maio.

A queda acentuada foi atribuída a um conjunto de medidas de corte de custos e de austeridade que controlaram a demanda do consumidor, bem como a medidas para reduzir a impressão de dinheiro.

Uma pesquisa da Reuters previu uma mudança de direção para a inflação em junho, com uma estimativa mediana de 5,1%, embora na quinta-feira o ministro da Economia de Milei, Luis Caputo, tenha dito que esperava uma inflação em junho abaixo de 5%.

Para muitos argentinos, a desaceleração não foi suficiente para afastar a dor dos altos preços de serviços públicos, transporte e alimentos em um país onde o salário mínimo mensal de 234.315 pesos (260 dólares) não acompanhou a inflação anual de quase 300%.

"Não acho que (a inflação) ande de mãos dadas com os aumentos salariais e impostos", disse Gustavo García, um cabeleireiro de 47 anos que estava procurando pechinchas no mercado central de Buenos Aires.

"A inflação cotidiana é muito maior do que 4% ou 5%", afirmou García, expressando ceticismo sobre como os números oficiais são calculados.

Milei, um economista de livre mercado, pôs fim ao congelamento de preços do governo peronista anterior em vários serviços públicos e diz que é necessário um remédio fiscal duro para reanimar a economia. A tarifa mínima de ônibus em Buenos Aires aumentou em mais de 400% desde que Milei assumiu o cargo.

No mercado, Isidoro Recalde, de 67 anos, disse que o aumento das tarifas era necessário e apoia o plano do governo.

"O que pagávamos antes era insignificante", declarou Recalde. "Vamos ser realistas. No dia a dia, as coisas são complicadas, mas temos que seguir em frente."

O governo argentino celebra seu sucesso em domar a inflação de três dígitos e o incremento das finanças do Estado com os cortes de gastos de Milei.

"Reduzir a inflação significa proteger aqueles que têm menos", disse o ministro da Economia aos repórteres no início desta semana. "(A inflação) é o pior imposto sobre os pobres", afirmou Caputo.

Mas a inflação ainda está entre as mais altas do mundo, enquanto a recessão continua a atingir duramente os consumidores e a pobreza se aproxima de 60%. As pessoas estão sendo duramente pressionadas, com grandes perdas de emprego em setores como o da construção.

"Todos os dias há novos preços, não é que (a inflação) esteja parando", disse Emilia, uma moradora de 65 anos que também estava fazendo compras e não quis revelar seu sobrenome. "É uma mentira que os preços estão caindo", acrescentou.