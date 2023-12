Argentina: 3ª colocada nas eleições, Patrícia Bullrich será ministra de Segurança do governo Milei

Terceira colocada nas eleições para a Presidência da Argentina, Patricia Bullrich, que no segundo turno declarou apoio ao candidato eleito Javier Milei, será a ministra de Segurança do próximo governo. O nome dela para o cargo, que já vinha sendo especulado pela imprensa argentina, foi confirmado pelo próprio Milei, nesta sexta-feira (1º). Com isso, Patrícia retorna ao ministério que comandou na gestão do ex-presidente Mauricio Macri.

Em suas redes sociais, ela agradeceu ao presidente eleito pela oportunidade oferecida para servir novamente o país como Ministro da Segurança.

VEJA MAIS

"Comprometi-me com cada um de vocês para alcançar a mudança profunda que a sociedade exige de nós e travarei essa batalha do lugar onde estou hoje. A verdadeira mudança é possível se a lei for aplicada em todos os cantos do país, igualmente para todos e sem privilégios. A Argentina precisa de ordem. Seremos implacáveis ​​contra o crime e travaremos uma luta incansável contra o tráfico de drogas. É simples: quem os faz paga por eles", escreveu.