Aquário gigante com 1.500 peixes exóticos estoura no meio de hotel; confira

Um aquário gigante, construído bem no meio de um hotel em Berlim, na Alemanha, estourou na manhã desta sexta-feira (16). Parte dos 1.500 peixes exóticos que viviam no tanque se espalhou pelo lobby do hotel onde ficava o tanque e chegaram a se espalhar em uma avenida movimentada do centro da capital alemã. As causas do incidente ainda não foram apontadas. As informações são do G1 Nacional.

O incidente aconteceu por volta das 05h40 no horário local (01h40 no horário de Brasília) e, segundo a polícia de Berlim, apenas duas pessoas ficaram feridas por conta dos estilhaços dos vidros. Veja:

O aquário, chamado AquaDom, comportava cerca de um milhão de litros de água e ficava dentro de um hotel na avenida Bundesstrabe, no bairro de Mitte, um dos mais movimentados do centro de Berlim, em um complexo que também abriga um museu, além de lojas e restaurantes.

Elevador para turistas

A principal atração do aquário, que reivindica o título de maior do mundo, era um elevador que transportava turistas para dentro do tanque, por cerca de 14 metros, para observar os peixes e se sentir dentro do aquario. No momento do incidente, o local estava fechado.

Hóspedes que estavam nos quartos relataram um barulho muito forte e um cenário de caos após o aquário se romper. Por medida de segurança, o hotel solicitou aos 350 hóspedes para saíssem local e levados a ônibus que serviram de abrigo temporário por conta da baixa temperatura registrada nesta sexta na capital alemã, de cerca de 7ºC. Não há registro de desaparecidos.

"Foi um caos. O aquário inteiro explodia, e o que sobrou é devastação total. Vimos muitos peixes mortos e destroços no chão", relatou a hóspede do hotel Sandra Weeser.

Equipes especializadas também buscam por peixes que possam ter sobrevivido, para abrigá-los a outros aquários.

Reformulação recente

Após 15 anos de funcionamento, o aquário passou por uma grande reformulação em 2019, segundo a administração do tanque. Na reestruturação, todos os peixes foram retirados do tanque, e a estrutura foi fortalecida e toda a água foi trocada.

Até o momento, a empresa que administra o aquário ainda não havia se manifestado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).