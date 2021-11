Apple lançará óculos de realidade aumentada e promete revolucionar o mercado, diz analista

Depois de vários rumores, a Apple irá lançar um novo produto com diversas novidades no mercado. Segundo Ming-Chi Kuo, um dos analistas mais conhecidos no que diz respeito à Apple, faltará cerca de um ano para todos conhecerem o óculos de Realidade Aumentada. As informações são do Tech ao Minuto.

O analista afirma que o dispositivo contará com dois processadores com “o mesmo nível de poder de computação que o M1” que se pode encontrar nos Macs. Além disso, também terá um terceiro chip dedicado a lidar com a informação recolhida dos vários sensores. Os utilizadores contarão com dois pequenos ecrãs OLED de resolução 4K fornecidos pela Sony.

Isso significa que a novidade poderá funcionar sem estar ligado a um computador. Porém, ainda não está claro se dependerá ou não de uma ligação ao iPhone, sendo que Ming-Chi Kuo acredita que irá operar como uma plataforma independente.