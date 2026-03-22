Após ultimato de Trump, Irã diz ter atingido caça F-15 'inimigo' que sobrevoava Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã disse ter abatido um caça F-15 "inimigo" que sobrevoava a costa sul do país. Um vídeo do suposto ataque foi divulgado pela Agência de Notícias Iranianas neste domingo, 22.

A ação ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar, em postagem na rede Truth Social, destruir as usinas elétricas do Irã, começando pela maior, caso o país se recuse a abrir completamente o Estreito de Ormuz dentro de 48 horas. O prazo termina na segunda-feira, 23.

O mandatário americano também afirmou que tinha alcançado as metas antes do previsto e pontuou que "a liderança iraniana se foi", assim como a marinha e a força aérea estão "mortas". "Eles não têm absolutamente nenhuma defesa e querem um acordo. Eu não", disse.

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é uma via crucial para o fluxo mundial de petróleo. Ataques a navios comerciais e ameaças de novos atentados impediram quase todos os petroleiros de transportar petróleo, gás e outras mercadorias pela passagem, levando a cortes na produção de alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, porque seu petróleo bruto não tem para onde ir.

Seyed Ali Mousavi, enviado do Irã à Organização Marítima Internacional, afirmou que a navegação pelo estreito é possível para "todos, exceto inimigos" - indicando que Teerã determinará quais embarcações terão permissão para passar. O Irã já aprovou a passagem de navios pelo estreito com destino à China e a outros países da Ásia.

Os acontecimentos recentes sinalizaram que a guerra no Oriente Médio, agora em sua quarta semana, escala sem previsão de fim.

Sirenes soaram por todo Israel enquanto o Irã lançava novos bombardeios neste domingo. No sul do país, moradores enfrentaram a devastação nas cidades de Dimona e Arad. No norte de Israel, um homem foi morto em um ataque do grupo militante libanês Hezbollah.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, visitou Arad e disse que foi um "milagre" que ninguém tenha morrido na explosão, que danificou gravemente vários prédios. Mas afirmou que, se todos os moradores tivessem corrido para os abrigos, ninguém teria se ferido e pediu a todos que obedecessem às sirenes.

Netanyahu também afirmou que Israel atacará "pessoalmente" todos os dirigentes do Irã. "Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos", disse na cidade de Arad, no sul de Israel, alvo na véspera de um ataque com mísseis iranianos.

"E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos", declarou à imprensa, entre os escombros do local onde caiu um dos mísseis. (COM AGÊNCIAS INTERACIONAIS)