Após pesar 413 quilos, homem mais pesado do mundo morre aos 52 anos

Barry Austin, que tinha o título de homem mais pesado do mundo, morreu nesta sexta-feira (1º), em sua casa. Ele chegou a pesar 413 quilos e não resistiu a uma queda. Barry morava em Birmingham, no Reino Unido.

A família dele confirmou o óbito neste sábado (2), mas não revelou a causa de ele ter caído. A suspeita é que Barry tenha sofrido uma parada cardíaca.

O Birmingham City, time de futebol do qual Austin era torcedor, lamentou sua morte no Twitter. "Seu amor pelos azuis [cor do time] era inquestionável. Descanse em paz", escreveu o clube.

We are saddened to hear of the passing of lifelong Bluenose, Barry Austin.



His love for Blues was unquestionable. May you rest in peace, Baz. 💙 pic.twitter.com/EBD1UgyA7g