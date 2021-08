Após ‘caso’ com chimpanzé, mulher é proibida de entrar em zoológico: ‘Ele me ama’

Um zoológico precisou proibir uma mulher, identificada como Adie Timmermans de visitar a área de exibição de chimpanzés devido a um “caso” com um dos animais. Um chimpanzé chamado Chita, que está no Zoológico há mais de 30 anos, supostamente está em um relacionamento com uma mulher que o visita semanalmente há mais de quatro anos. O caso aconteceu na Bélgica. As informações são do Metrópoles.

Adie teria desenvolvido um vínculo estreito com o animal. O relacionamento entre eles se baseia em acenar e mandar beijos um para o outro pelo vidro ao redor do recinto dos macacos. “Eu amo aquele animal e ele me ama. Não tenho mais nada. Por que eles querem tirar isso?”, disse ela ao saber que foi proibida de visitar o animal. “Direi apenas que estamos tendo um caso”, declarou.

O zoológico explicou que a amizade está afetando negativamente o relacionamento de Chita com os outros chimpanzés do zoológico. Eles demonstraram preocupação com o animal: “Quando Chita está constantemente ocupada com visitantes, os outros macacos o ignoram e não o consideram parte do grupo, embora isso seja importante. Ele então fica sozinho fora do horário de visita”, disse o zoológico.

A instituição já proibiu a mulher de fazer contato com Chita para priorizar seu bem-estar: “Um animal que está muito focado nas pessoas é menos respeitado por seus pares. Queremos que Chita seja um chimpanzé o máximo possível”, acrescentou o porta-voz da instalação.