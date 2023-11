Aparência da comida me assusta”, diz jovem com transtorno alimentar

Uma jovem de 22 anos, com um transtorno alimentar raro, fez com que ela se alimentasse desde criança somente com alimentos de cor bege e de textura simples. A alimentação diária dela é essencialmente a base de pão, alguns tipos de carne branca, macarrão com queijo e iogurte natural.

“Fico assustada com a aparência das comidas porque posso imaginar como será a textura na minha boca e imediatamente sei que não posso comê-las. Tenho muito medo de vomitar depois de engolir alguma coisa por causa da textura”, afirma a canadense Sara Barnes em um vídeo do TikTok. Na publicação, a ela aparece tentando comer uma linguiça, mas se recusa por medo de engasgar.

Sara foi diagnosticada há três anos com transtorno alimentar restritivo evitativo (Tare) por um médico psiquiatra.

“Também fico assustada com comidas como pimentões recheados e pizzas muito diferentes porque não consigo lidar com todas as texturas. Não posso comer maionese, molhos grossos para salada ou com pedaços”, conta a jovem na rede social.

Os pais da canadense perceberam que ela evitava algumas comidas desde criança, quando só queria tomar suco. Eles disseram que, com 10 anos, a menina preferia ficar com fome a ter que lidar com comidas de texturas e cores diferentes.

Medo da textura das comidas

Tare é uma condição relacionada à sensibilidade em relação às características dos alimentos, como textura, cor, sabor, aparência e cheiro. Isso pode fazer com que as pessoas evitem certos alimentos, o que pode causar problemas no crescimento do corpo e na mente.

Geralmente, acontece mais com crianças e adolescentes, mas às vezes continua na vida adulta. Ao contrário da anorexia ou bulimia, o Tare não tem a ver com querer mudar a aparência do corpo com a comida, mas sim com não gostar de certos alimentos.

No caso da Sara, ela não pode comer coisas como arroz doce, carne vermelha ou asa de frango porque não gosta da textura fibrosa ou da gordura que eles têm. A canadense está na lista de espera para começar o tratamento contra o Tare, que pode incluir terapia cognitivo comportamental.