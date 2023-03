Apagão deixa 20 milhões de pessoas sem luz na Argentina

Um apagão deixou grande parte da Argentina, incluindo a região metropolitana de Buenos Aires, sem eletricidade na tarde desta quarta-feira (1º). O blackout aconteceu durante uma onda de calor provocou a suspensão preventiva do funcionamento da usina nuclear Atucha I e afetou cerca de 20 milhões de pessoas. Segundo o jornal "La Nación", mais de 6 milhões de residências, das 15,8 milhões existentes, ficaram sem energia, ou seja, cerca de 40% da demanda total de eletricidade do país ficou sem atendimento.

Vários bairros da capital Buenos Aires tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que resultou na suspensão dos serviços das principais linhas de metrô e trens suburbanos. Além disso, diversas áreas das províncias de Córdoba, Mendoza, San Luis, Entre Ríos e Santa Fé também foram afetadas pela falta de luz.

De acordo com as autoridades, a interrupção de energia ocorreu devido a um incêndio em áreas de pasto próximo à linha de transmissão entre as localidades de Campana e General Rodríguez. O incidente desencadeou outras falhas registradas no sistema elétrico interligado do país.

A Cammesa, responsável pelo sistema elétrico argentino, comunicou que no momento do corte, a temperatura estava em torno de 35°C e a potência solicitada do sistema era de 26.570 MW. A Transener S.A. acrescentou que a perturbação gerou oscilações no sistema com a consequente restrição à demanda.

O Ministério da Energia da Argentina vai investigar as causas das falhas originais no sistema interligado. O subsecretário de Energia Elétrica, Santiago Yanotti, declarou ao canal Todo Notícias que espera-se que o serviço seja restaurado em algumas horas. Algumas regiões do país, como parte de Buenos Aires e as províncias de Rio Negro e Neuquén, relataram o retorno da energia elétrica de forma intermitente por volta das 18h30, segundo a imprensa local.