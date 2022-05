AO VIVO: imagem do primeiro buraco negro na via láctea é divulgada; assista e participe

Após quase 50 anos, cientistas divulgam a primeira imagem de um buraco negro no centro da Via Láctea, chamado de Sagitário A. Trata-se de um elemento do universo com mais de 4 milhões de vezes a massa do sol e está a 26 mil anos-luz da Terra. A divulgação dessa imagem é um grande avanço para a ciência e para a compreensão de fenômenos como esse.

As imagens são da Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, que grande parte da pesquisas universitárias das universidades norte-americanas.

Entre as expectativas com a divulgação das imagens, está a possibilidade de compreender a interação dos buracos negros com o resto do universo. Mas o que se sabe até agora, de forma simplificada, é que buracos negros são centros de grande força gravitacional e capazes de atrair até mesmo a luz para dentro, numa espécie de "abismo cósmico".