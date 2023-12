Ao menos 13 pessoas morrem em cidade da Argentina após forte tempestade

Ao menos 13 pessoas morreram após uma forte tempestade, com rajadas de ventos que atingiram até 140 quilômetros por hora, atingir o município de Bahía Blanca, na Argentina, neste sábado (16). As informações foram confirmadas por autoridades locais.

Anteriormente, o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina alertou sobre as tempestades. Entre os danos relatados, estão telhados arrancados, queda de galhos, postes e cabos, ruas inundadas e falta de eletricidade, conforme a agência de notícias Télam.

O presidente da Câmara do município, Federico Subielles, lamentou as mortes, enquanto as agências de notícias estatais afirmam que várias pessoas ficaram feridas, algumas gravemente.

O município acrescentou que o pior evento foi registrado no Clube Bahiense del Norte, onde foram encaminhadas a emergência médica e a defesa civil.