Idosa desaparece após tempestade causar colapso em sua casa junto a um canal no Rio

Uma tragédia abalou Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (26), quando uma tempestade inesperada mergulhou a cidade na escuridão. Durante o evento climático, Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, enfrentou o colapso de sua residência localizada à beira do Canal Caboclo, que era margeado pela avenida Doutor Manoel Teles, na Vila Ideal. O terreno cedeu, e a casa, que já apresentava inclinações, desmoronou, lançando a moradora e os destroços no leito do canal, que já estava cheio devido à chuva intensa.

Por volta das 8h10, um momento tenso foi capturado pelas câmeras de segurança que registraram o desabamento da casa. Os moradores vizinhos só perceberam a situação delicada de Maria do Carmo após a queda do muro que a separava do canal. A idosa vivia sozinha na casa. Ela já estava desaparecida havia mais de uma hora quando os bombeiros foram finalmente acionados às 9h40.

Cidade estava em alerta por causa das chuvas

Às 10h30, os esforços de resgate ainda estavam em andamento na região. A cidade de Duque de Caxias estava em alerta devido à previsão de mais chuvas nas próximas horas, e na parte da manhã, já havia relatos de alagamentos em algumas áreas.

A prefeitura emitiu uma nota, solicitando que os moradores de áreas consideradas de risco permaneçam vigilantes e, ao detectarem qualquer anomalia, busquem locais seguros ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito.

Embora o canal por onde a vítima foi levada esteja atualmente passando por obras, um vizinho informou que não houve tempo suficiente para chegar até a casa da idosa. A prefeitura esclareceu que o canal está passando por melhorias, incluindo a instalação de galerias de concreto em um trecho de quase 1 km, e na próxima fase da obra, a intervenção se estenderá até a divisa com São João de Meriti.