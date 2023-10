Fenômeno raro: tempestade ergue solo de floresta na Escócia

Imagine que você está caminhando em uma floresta quando, de repente, o chão começa a se elevar sob a força do vento. Foi essa a experiência vivida e registrada por David Nugent-Malone, de 38 anos, um morador de Strathblane, em Stirlingshire, na Escócia, no último dia 20. Ele passeava com seu cão Jake durante a passagem da tempestade Babet pela região quando percebeu que o solo começou a se mover.

David contou à Sky News que já havia percorrido o mesmo trajeto centenas de vezes, porém, nunca havia presenciado algo semelhante. Poeta e contador de histórias, ele resolver gravar a cena para o caso de alguém achar que se tratava de mais uma de suas narrativas, e compartilhou no Twitter com o seguinte comentário: "A floresta estava se movendo como o mar nesta manhã."

VEJA MAIS

Outro vídeo do mesmo momento mostra Jake correndo em direção ao solo que se ergue e, em seguida, parando quando a superfície da floresta sobe. "A terra estava respirando profundamente esta manhã", descreveu em tom poético.

No relato ao site britânico, David contou que a experiência foi como "uma atração de um parque de diversões" para o seu cachorro Jake: "Ele adorou". Apesar do acontecimento atípico, os arredores da floresta estavam relativamente tranquilos depois dos ventos que atingiram a região na noite anterior. No entanto, aquele trecho particular de floresta parecia canalizar o vento de forma a levantar o solo, como também descreveu à BBC.

Desde quarta-feira, a tempestade Babet tem afetado uma extensa área que se estende da Irlanda até o norte da Escócia. Os ventos fortes causaram inundações e perdas de vidas na Escócia e agora seguem em direção à Escandinávia.