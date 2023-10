Fenômeno luminoso visto em Portel, no Marajó, surpreende população local

A imagem de uma luz vermelha misteriosa, que teria sido registrada no céu do município de Portel, no Arquipélago do Marajó, na noite da última quinta-feira (12), gerou grande repercussão nas redes sociais. O ‘fenômeno’ dividiu opiniões após o vídeo mostrando o clarão avermelhado passar a ser compartilhado.

VEJA MAIS

Conforme o que é descrito no vídeo, um morador da cidade teria registrado as imagens em uma área próxima a baía de Portel. Algumas pessoas também aparecem no vídeo observando a luz vermelha que surge por entre as nuvens e se destaca no meio da noite. Ainda não há informações concretas se o vídeo seria verdadeiro ou algum tipo de montagem, no entanto, várias pessoas estariam demonstrando surpresa e desconfiança, chegando a apontar que se trata de alguma espécie de um Ovni (Objeto voador não identificado).

Hipóteses

De acordo com o professor e Coordenador Geral do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA), Luís Carlos Crispino, há várias possibilidades, mas certamente não se trata de um disco voador. O professor explica que, normalmente, o céu pode ficar com um tom avermelhado logo após o pôr do Sol, ou logo antes do nascer do Sol.

“Esta imagem não parece associada a um meteoro/meteorito. Para mim, o mais provável é que a parte avermelhada esteja bem próxima do ponto do horizonte onde o Sol tenha se posto (Oeste local), cerca de uma hora antes da filmagem ter sido feita. A configuração e a variação da espessura da camada de nuvens na região ao redor teriam completado o efeito. Também não se pode descartar completamente a aplicação de filtros, manuais ou pré-configurados na câmera, em diferentes partes da filmagem”, explica Luís Crispino.

O especialista também descarta a possibilidade das luzes serem provenientes de algum tipo de meteoro ou meteorito. “Os rastros popularmente denominados estrelas cadentes, consistem no que a ciência conhece como meteoros, constituídos basicamente de rocha e/ou metal. Ao adentrar a atmosfera terrestre, o atrito com as partículas em suspensão (na atmosfera) faz com que estes objetos fiquem incandescentes, eles literalmente pegam fogo. E daí provém a luz que eles emitem. A maior parte destes objetos se desintegra, mas alguns atingem a superfície da Terra, quando são denominados de meteoritos. Eu não associaria a imagem avermelhada no vídeo a um meteoro ou meteorito”, declara Luís Crispino.