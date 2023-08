Antes do assassinato, Villavicencio enfrentou ameaças de morte

Dias antes de ser executado com três tiros, o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, provocou criminosos que o estavam ameaçando. Um vídeo em seu perfil em uma rede social mostra o discurso de Villavicencio na cidade de Chone, no sábado (5). Em seu pronunciamento, o político e jornalista falou das orientações de segurança que recebeu e se mostrou confiante na proteção que o povo lhe daria.

“Me disseram para usar colete. Estou aqui de camisa suada. Vocês são meu colete à prova de balas”, declarou ele que prosseguiu: “Vocês são um povo valente, e eu sou valente como vocês. Vocês são quem cuida de mim. Venham, aqui estou. Disseram que iriam me quebrar. Aqui está Don Villa [apelido de Villavicencio]. Que venham os chefões do narcotráfico, venham! Que venham os atiradores, que venham os milicianos”.

O candidato já havia dito que estava recebendo ameaças de uma facção denominada Los Choneros, porém o Los Lobos, que é responsável por práticas de extorsão, tráfico de drogas e homicídios assumiu a autoria do crime.