Baleada, mulher grávida de 8 meses consegue dar à luz antes de morrer

Grávida de oito meses, Samya Gill, de 22 anos, foi baleada por assaltantes em Washington, nos Estados Unidos. O crime ocorreu por volta do meio-dia, no dia 15 deste mês. Ela e o namorado estavam dentro do carro quando foram abordados por dois homens armados.

A jovem rapidamente foi levada para o hospital em estado grave. Na unidade hospitalar, os médicos conseguiram realizar o parto antes de Samya morrer.

Além de Samya, o namorado dela também foi atingido pelos tiros. Ele também foi socorrido e não corre risco de morrer. Ele conseguiu dirigir mesmo ferido até sair do local do tiroteio.

Segundo a polícia local, o bebê está em estado crítico. "Ela é linda. Fui vê-la ontem à noite e ela é simplesmente linda”, disse a avó ao 7News. “Eu realmente espero que eles peguem quem fez isso com minha filha”.

A família organizou uma vaquinha virtual para levantar fundos. Mais de 350 pessoas fizeram doações que totalizam o valor de R$ 11,5 mil, cerca de R$ 56 mil. A meta é conseguir US$ 40 mil, cerca de R$ 196 mil.

A polícia investiga o crime para descobrir a motivação. Uma recompensa de US$ 25 mil, cerca de R$ 122 mil, está sendo oferecida para quem fornecer pistas que levem à prisão os dois responsáveis pelo crime.