Amazon anuncia corte de 16 mil empregos em todo o mundo

Em outubro do ano passado, a Amazon já havia anunciado a eliminação de 14 mil vagas administrativas

A Amazon conta atualmente com cerca de 1,5 milhão de funcionários (Reprodução/ Redes sociais)

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou nesta quarta-feira (28) que irá cortar cerca de 16 mil empregos em todo o mundo. A informação foi divulgada em uma mensagem enviada aos funcionários da empresa.

“Os cortes que estamos implementando hoje afetarão aproximadamente 16.000 empregos na Amazon”, informou a companhia, sem detalhar as áreas ou os países atingidos. A empresa afirmou ainda que, sempre que possível, novas posições serão oferecidas a parte dos funcionários afetados.

Em outubro do ano passado, a Amazon já havia anunciado a eliminação de 14 mil vagas administrativas, como parte de um plano de reestruturação em etapas.

Considerada uma das maiores empregadoras dos Estados Unidos, a Amazon conta atualmente com cerca de 1,5 milhão de funcionários, a maioria alocada em centros de distribuição. Nos últimos anos, a empresa tem ampliado investimentos em inteligência artificial.

A divulgação dos resultados financeiros referentes a 2025 está prevista para o dia 6 de fevereiro.

