Alpinistas se juntam à equipe que tenta resgatar brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

A equipe que tenta resgatar a brasileira Juliana Marins, ganhou o reforço de dois alpinistas experientes, que estão indo ao local do acidente, segundo a família da jovem. Juliana caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21). O resgate precisou ser suspenso neste domingo (22.6), por causa das condições climáticas difíceis.

O perfil do Instagram @resgatejulianamarins, criado por familiares, divulgou que não sabia se eles tinham conseguido dar continuidade ao resgate durante a noite, mas que "há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local”.

Ainda segundo a família, os dois alpinistas experientes já “estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana”.

A jovem foi vista pela última vez, por volta das 17h30 (horário local) do sábado (21), caída na trilha, em imagens feitas por turistas com o auxílio de um drone.