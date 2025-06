Aliados de Putin sugerem uso de armas nucleares na Ucrânia após ataques dentro da Rússia

Drones ucranianos destruíram vários aviões militares da Rússia no fim de semana, na "Operação Teia de Aranha". O ataque deixou o presidente russo, Vladimir Putin, em uma posição difícil. Para não demonstrar fraqueza, ele precisa dar uma resposta dura. Alguns blogueiros, estrategistas militares, ex-agentes da KGB e assessores ligados a Putin defenderam nos últimos dias o uso de armas nucleares.

A possibilidade de usar armas nucleares na Ucrânia vem sendo cogitada desde o início da guerra, mas sempre por figuras extremistas e em tom de ameaça. Após os ataques ucranianos, porém, a ideia ganhou corpo na mídia pró-Kremlin, com analistas, canais na internet e blogueiros pedindo vingança - muitos defendendo o uso do arsenal atômico.

"Depois da nuvem em forma de cogumelo (referência a uma bomba nuclear), a gente pensa em quem mentiu, errou e assim por diante", diz uma publicação do canal Two Majors, que tem mais de um milhão de inscritos no Telegram. Os ataques ucranianos, segundo o canal, oferecem muito mais do que um pretexto, uma razão para bombardear a Ucrânia.

O apresentador da TV estatal Russia-1, Vladmir Solovyov, próximo de Putin, afirmou que a operação ucraniana é "motivo para um ataque nuclear". Ele também defendeu atacar o escritório do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Kiev, e bombardear campos de aviação na Polônia e na Romênia, que estariam sendo usados pelos ucranianos.

Andrei Bezrukov, ex-agente da KGB, concordou e afirmou que chegou a hora de "ataques preventivos" contra o Ocidente. "Esses ataques à nossa infraestrutura nuclear são testes sistemáticos para ver até que ponto suportamos isso. É uma preparação para a guerra nuclear". Alexander Kots, um popular blogueiro russo, pediu que Putin "ataque com toda a força, independentemente das consequências".

Vários especialistas russos afirmam que o fato de a Operação Teia de Aranha ter destruído um número significativo de bombardeiros nucleares estratégicos pode ser interpretado como uma violação grave, que exige uma resposta com o máximo de força, segundo a doutrina nuclear da Rússia, que foi recentemente atualizada pelo Kremlin.

A nova doutrina afirma que "qualquer ataque a uma infraestrutura militar de importância, que afete a resposta nuclear, pode desencadear uma retaliação nuclear". Antes, o uso de armas atômicas só era permitido contra outra potência nuclear. Agora, países com armas convencionais também viraram alvo quando apoiados por potências nucleares - caso de EUA e União Europeia, que participam diretamente da guerra, segundo o Kremlin.

A Rússia opera dois tipos de aviões capazes levar armas atômicas - o Tu-160 e o Tu-95 MS. Ao todo seriam 67 aeronaves, segundo os EUA. A Ucrânia afirma ter destruído 34% deles, o equivalente a US$ 7 bilhões. Ontem, os americanos disseram que teriam sido apenas 10 bombardeiros avariados e outros 10 destruídos.

Os bomardeiros estratégicos são de difícil reposição - a Rússia produz apenas quatro Tu-160 por ano. O analista de aviação Alexei Zakharov disse que, se 15 bomardeiros tiverem sido avariados, o número de mísseis de cruzeiro nucleares que a Rússia é capaz de disparar cairia para menos de 100.

Apesar do clamor por vingança, alguns especialistas ligados ao Kremlin pediram cautela. O analista Sergei Markov, ex-assessor de Putin, lembrou que o uso de armas nucleares aumentaria o isolamento da Rússia. O grau de destruição e as mortes em massa poderiam afastar aliados importantes de Moscou, como China e Índia.

À CNN, o ex-vice-ministro de Energia Vladimir Milov disse que a resposta provável seria um ataque "bárbaro", mas convencional. "Não há outra saída, porque a Rússia não tem pessoal suficiente para lançar uma ofensiva maciça", disse. "Não acredito em um ataque nuclear, embora Putin tenha demonstrado muitas vezes ser capaz de recorrer à barbárie e à vingança." (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)