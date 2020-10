Advogado acha ‘excitante’ caso de abuso infantil

Um advogado que admitiu ter achado “excitante” e “sexualmente gratificante” um caso de abuso sexual infantil foi expulso da profissão. Kevin Macpherson, 45, também teve a conduta desaprovada em caso de assédio a uma jovem estagiária. Para o tribunal, o advogado representava "um perigo para o público". O caso aconteceu na Escócia e o desfecho de seu neste mês.

O tribunal disciplinar escocês (SSDT) considerou Macpherson culpado de má conduta profissional ao se envolver em um comportamento impróprio para com uma estagiária e fazer referência a evidências do abuso infantil.

Em uma decisão escrita, o SSDT disse: “O tribunal considerou que a expulsão era a única sanção apropriada. O réu admitiu que considerou o abuso sexual de crianças excitante, sexualmente gratificante e usou essas conversas para promover uma conversa sexual. Funcionários, colegas e clientes corriam risco.”

“Esta conduta, em particular, representava um perigo para o público e era susceptível de prejudicar gravemente a reputação da profissão de advogado”, foi dito em outro trecho.

Segundo o veredito, o réu não apresentou evidências de que mudaria sua conduta no futuro, e "isso mostrou que o réu não era uma pessoa adequada para ser advogado."

Assédio

A estagiária, que sofria com constantes pedidos de encontros, foi alvo de conversas sexuais do réu com uma outra mulher. Durante o trabalho de tecnologia da informação, um colega em um escritório de advocacia em Stornoway descobriu que Macpherson havia trocado e-mails com uma mulher, conhecida apenas como Sra. D, onde falavam de sexo e envolviam a estagiária, em detalhes explícitos, por mais de dois anos.

A mulher que trocava as mensagens com Macpherson acabou o denunciando depois que ele lhe enviou mensagens perturbadoras relacionadas a evidências em um caso de abuso sexual infantil no qual ele estava trabalhando em junho de 2012.

O advogado defendia um rapaz acusado de levar uma menina a uma academia para abusar dela.

Macpherson disse à mulher em um e-mail que achou “excitante” e “gratificante” os detalhes do abuso.