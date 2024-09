Adolescente encontra carteira de empresário e teve que pagar por recompensa

Um adolescente de 15 anos estava passando as férias com a família na região de Trento, na Itália, quando encontrou uma carteira perdida enquanto passeava de bicicleta. Dentro da carteira havia mais de € 1 mil (aproximadamente R$ 6,2 mil), seis cartões de crédito, uma carteira de habilitação e três documentos de identidade pertencentes à mesma família.

Segundo o jornal Corriere del Trentino, o jovem levou a carteira para a polícia local, que conseguiu rastrear o proprietário, um restaurante da região. Após o encontro entre o empresário e o adolescente, o jovem, acompanhado pelos pais, recebeu uma recompensa de € 50 (cerca de R$ 300) e um convite para jantar no restaurante do dono da carteira.

VEJA MAIS

No entanto, a família ficou surpresa ao receber a conta com um desconto de 10%, embora esperassem que a refeição fosse gratuita. Após pagar o valor, a família expressou descontentamento, e o caso foi noticiado na imprensa local. O dono do restaurante explicou que o erro foi causado por "simples cansaço" e pediu desculpas, oferecendo um almoço ou jantar gratuito para a família em sua próxima visita à região.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)