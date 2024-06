Estudante recebe R$ 100 mil em pix por engano e devolve valor

O estudante Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, recebeu um "Pix" por engano, na tarde da última quarta-feira (26), no valor de R$ 100 mil. O jovem optou por devolver o dinheiro imediatamente, porém a situação se tornou mais difícil do que ele imaginava.

Genésio contou em uma rede social que tentou devolver o dinheiro na mesma hora, mas não conseguiu porque teve a conta bancária bloqueada pelo banco por uma suspeita de fraude. “Não sei o que fazer, não quero ser preso”, disse o jovem preocupado.

Na manhã seguinte, um homem entrou em contato com o estudante se identificando como o autor transferência errada e pedindo o retorno do valor. Segunfo genésio, apesar do número de telefone ser brasileiro, o homem apresentava um sotaque chinês e tinha um nome estrangeiro.

O jovem foi até a agência bancária e conseguiu desbloquear sua conta. “Quero fazer a escolha certa, eu não quero ser preso”, afirmou. Depois de pensar e de ouvir a gerente do banco, ele decidiu estornar o Pix.

Porém, o estudante acabou ficando no prejuízo com a ida até o banco porque apesar de ter feito um acordo com o responsável pelo "pix errado", o homem não entrou mais em contato para pagar a corrida do carro de aplicativo que levou Genésio até o banco. Em entrevista ao G1, Genésio contou que fez um boletim de ocorrência.